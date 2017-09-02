Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі стверджує, що у Києві було затримано його брата Давида.

Про це екс-голова Одеської ОДА повідомив у Facebook.

"Сьогодні на світанку 8 представників МВС Авакова затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві й вивезли в невідомому напрямку. Він юрист, мав посвідку про проживання в Україні, мабуть, таким чином намагаються вплинути на мене, щоб я передумав повертатися", - написав Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, таке рішення було ухвалено через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

1 серпня в мережі опублікували відповідний указ за підписом Порошенка.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

Також він заявив, що приїде до України 10 вересня.