Клімкін засудив останнє ядерне випробування Північної Кореї

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив останнє ядерне випробування Корейської Народно-Демократичної Республіки. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

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«Рішуче засуджую ядерне випробування Північної Кореї. Зупинити це безумство є надзвичайно важливим для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет. Незадовго до цього сейсмологи сусідніх країн Південної Кореї, Китаю та Японії зафіксували потужний землетрус на території Північної Кореї.

Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз і ОБСЄ та ряд світових лідерів. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій Європейського Союзу щодо Північної Кореї. У Міністерстві фінансів США заявили, що підготують пакет санкцій проти КНДР з метою економічної ізоляції цієї країни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дії Пхеньяна ворожими і небезпечними для США.