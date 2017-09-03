КНДР підірвала найпотужнішу бомбу в своїй історії: її боєзаряд в 4-5 разів більший за скинутий на Нагасакі

Потужність випробуваної Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) в неділю, 3 вересня, водневої бомби може бути в 4-5 разів більшою за потужність атомної бомби, яку скинули на японське місто Нагасакі Збройні сили Сполучених Штатів Америки в 1945 році.

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap з посиланням на голову комітету з оборони в парламенті Південної Кореї Кім Янг-ву.

Повідомляється, що потужність ядерного вибуху в Північній Кореї в неділю, 3 вересня, становила близько 100 кілотонн, тоді як потужність атомної бомби, скинутої на Нагасакі, біля 20 кілотонн.

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби.

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Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

У зв'язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.