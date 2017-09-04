Уряд і парламент відстають від графіку виконання позицій Угоди про асоціацію — І.Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко наголошує, що уряд і парламент відстають від графіку виконання позицій імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів Верховної Ради.

“Я хочу з великим занепокоєнням зазначити наступне, що і уряд, і парламент, - на жаль, ми значно відстаємо у графіку виконання позицій імплементації Угоди про асоціацію”, - сказала Геращенко.

Вона пояснила, що йдеться, як про ухвалення відповідного законодавства, так і про ухвалення підзаконних актів.

Парламентар наголосила, що наразі не можна зволікати з виконанням Угоди про асоціацію. За її словами, неправильним є той факт, що в уряді і досі не створено “нормальну” експертизу законодавства щодо його відповідності нормам ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня остаточно набула чинності Угода про асоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом.

Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей.

Зокрема, економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.