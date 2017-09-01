Незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку ЄС: Порошенко про набуття чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Президент Петро Порошенко прокоментував набуття 1 вересня Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на своїй сторінці у Facebook, написавши, що «1 вересня 2017 року, день, який назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України».

За повідомленням Порошенка, за останні півроку, року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %.

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«З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом. За 6 місяців цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %. Майже 40 % нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз», - написав президент, додавши, що «Відбулася історична зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС. Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу».

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейської ради Дональд Туск назвав святом набуття чинності у повному обсязі Угоди про aсоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 вересня. Про це він написав у Twitter. "1 вересня ми святкуємо повне набуття чинності Угоди про aсоціацію між ЄС та Україною. #СильнішіРазом", - заявив Туск.