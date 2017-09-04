Законопроект про реінтеграцію Донбасу перебуває на завершальній стадії підготовки - Парубій

Законопроект про реінтеграцію Донбасу перебуває на завершальній стадії підготовки та узгоджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на брифінгу.

“Зараз він на завершальному етапі”, - сказав він.

Парубій додав, що спочатку даний законопроект має бути розглянутий на засіданні Ради національної безпеки і оборони, а потім вже буде переданий до ВР.

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“Тобто станом на сьогодні він ще не є поданий у ВР, тому, відповідно, не може бути включений до порядку денного” - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко стверджувала, що Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" та Сполученими Штатами Америки щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент.

"Відбулися навіть консультації з нашими партнерами в "нормандському форматі". До консультацій з приводу цього закону були долучені і Сполучені Штати Америки, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - наголосила Луценко.