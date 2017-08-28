Законопроект про реінтеграцію Донбасу на 99,9% готовий до внесення і реєстрації в Раді - І.Луценко

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" та Сполученими Штатами Америки щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент. Про це вона заявила в ефірі "5-го каналу".

"Завершений закон по реінтеграції Донбасу, тобто, закон про державну політику України і напрямки державної політики з повернення і відновлення Донбасу", - наголосила Луценко.

При цьому вона уточнила, що "це проект, фактично, на 99,9% завершений, розглянутий".

"Відбулися навіть консультації з нашими партнерами в "нормандському форматі". До консультацій з приводу цього закону були долучені і Сполучені Штати Америки, експерти і фахівці. І я можу сказати, що він на 99,9% уже готовий до внесення і реєстрації в парламенті", - наголосила Луценко.

Читайте такожЗаконопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесений в Раду восени - Турчинов

При цьому вона не уточнила, чи були долучені до консультацій усі країни "нормандської четвірки", до якої окрім України, Німеччини і Франції також входить Росія.

Також представник президента у ВР сказала, що відповідний законопроект напрацьовувався за участю експертів, робочої групи з представників депутатів парламентської коаліції, спеціалістів з Адміністрації президента, юристами, представниками Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції.

"Він (законопроект - УНІАН) є повноцінний. Тут введені дуже серйозні новели, які почує парламент. І я думаю, що окремі моменти з цього закону будуть також і в посланні президента до Верховної Ради", - зауважила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляв, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесений до парламенту восени після консультацій з міжнародними партнерами.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що з міжнародними партнерами будуть обговорюватися лише концептуальні положення законопроекту про реінтеграцію Донбасу.