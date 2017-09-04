Україна готова приєднатися до більш рішучих дій щодо протидії ядерним загрозам КНДР

Міністерство закордонних справ наголошує, що Україна готова приєднатися до більш рішучих дій міжнародної спільноти через ядерні випробування Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це йдеться у заяві прес-служби МЗС України.

«Україна якнайсуворіше засуджує ядерне випробування, проведене 3 вересня в КНДР, яке в поєднанні з агресивною програмою створення балістичних ракет становить реальну загрозу безпеці вже не лише сусіднім країнам, а й світовій спільноті», - заявили українські дипломати.

Також у заяві сказано, що Україна, яка добровільно відмовилася від свого третього за величиною ядерного запасу та стратегічних засобів доставки, розцінює останні дії Пхеньяну як свідомий, авантюрний і провокативний крок. У зв'язку з цим українські дипломати вчергове із жалем констатують, що дії керівництва Північної Кореї прямо і цинічно суперечать численним резолюціям Ради Безпеки ООН.

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«Україна закликає Пхеньян відмовитися від будь-яких демонстрацій сили та негайно припинити, відповідно до міжнародного права, всі випробування ядерної зброї, а також без передумов відновити конструктивний міжнародний діалог з метою повної, незворотньої та контрольованої відмови від програм ядерної і ракетної зброї. Україна готова приєднатися до більш рішучих дій міжнародної спільноти, зокрема, з використанням важелів у Ради Безпеки ООН, для протидії подальшим ядерним і ракетним загрозам», - наголосили в МЗС.

«З метою зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї закликаємо РБ ООН провести детальне експертне дослідження розвитку північнокорейської ядерної та ракетної програм у контексті виявлення можливої іноземної допомоги Пхеньяну в цій сфері», - додали у відомстві.