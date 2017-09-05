Голова Вищого адміністративного суду Нечитайло звільнений з посади
15:37, 05 вересня 2017Політика
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У відставку його відправила Вища рада правосуддя.
Цю посаду він обіймав з 2014 року \ Фото УНІАН
Вища рада правосуддя (ВРП) відправила у відставку голову Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) Олександра Нечитайла. Про це повідомила у Facebook прес-секретар ВРП Оксана Лисенко.
Читайте такожУ ВАСУ вважають, що переатестація – це "помста" судовій системі"Вища рада правосуддя звільнила у відставку голову Вищого адміністративного суду України О. Нечитайла. Сьогодні проходить засідання ВРП", - написала вона.
Нечитайло був призначений на посаду голови ВАСУ 16 червня 2014 року. Новий голова Вищого адміністративного суду пообіцяв на новій посаді очистити ВАСУ від корупції.
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