Голова ВАСУ Нечитайло подав у відставку

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

Зазначається, що заява Нечитайло буде розглянута на зборах суддів ВАСУ, яке відбудеться 27 березня.

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"27 березня 2015 о 9.30 в приміщенні Вищого адміністративного суду України (вул. Московська, 8, конференц-зал, 2-й поверх) відбудуться збори суддів Вищого адміністративного суду України. На порядку денному питання про розгляд заяви голови Вищого адміністративного суду України Нечитайло А. Н. про складення повноважень", - йдеться в повідомленні.

Нечитайло очолював Вищий адміністративний суд з 16 червня 2014 року.