У Кремлі хочуть обговорювати розміщення миротворців на Донбасі в "нормандському форматі"

У Кремлі заявили, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Жодних модальностей, жодних миротворчих сил поки що не існує. Це ніким не обговорювалося, ніким не формулювалося, не конструювалося, ніким не узгоджувалося», - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, в якому форматі він бачить подальше обговорення теми введення миротворців на Донбас, Пєсков сказав: «Напевно, єдине – це, звичайно, «нормандський формат».

При цьому він підкреслив, що питання миротворців необхідно обговорювати з російськими бойовиками, які контролюють частину Донбасу.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чому РФ згодна на розміщення миротворчої місії лише на лінії зіткнення, і хто контролюватиме українсько-російський кордон, Пєсков заявив, що це питання регламентується Мінськими угодами.

Читайте такожУ Путіна стверджують, що він "ніколи не заперечував" проти розміщення миротворців на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.