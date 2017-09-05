Путін назвав "доречним" введення миротворців на Донбас, але висунув Україні вимогу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Китаї.

Він наголосив, що направлення миротворців неможливо «протягнути» через Генеральну асамблею ООН, бо миротворці організації можуть бути розміщені тільки за рішенням Радбезу.

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«Ви говорите, що хтось щось хоче протягнути. Насправді я нічого поганого тут не бачу. Я багато разів говорив про те, що я підтримую ідею озброєння місії ОБСЄ, але сама організація - ОБСЄ - відмовляється від озброєння своїх співробітників, оскільки не має ні відповідного персоналу, ані досвіду подібної роботи», - сказав Путін.

За його словами, розміщення миротворців ООН або людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, «є цілком доречним».

«Не бачу тут нічого поганого, навпаки вважаю, що це пішло б на користь розв‘язанню проблеми на південному сході України, але, зрозуміло, може йтися про функцію забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ. Друге: ці сили мають перебувати на лінії розмежування, а не на якихось інших територіях. Третє: вирішення цього питання має відбутися не інакше як після розведення сторін і відведення важкої техніки», - заявив Путін.

За його словами, це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

«Якщо все це зробити - це піде на користь розв‘язання проблеми на південному сході України, міністр тут - будемо вважати, що це доручення МЗС внести відповідну резолюцію в Радбез», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

«Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається доволі важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну у спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідеї з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН», - сказав Порошенко.