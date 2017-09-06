Лавринович прокоментував підозру в конституційному перевороті: виконував функціональні обов'язки

Зміни до Конституції були не порушенням, а виконанням функціональних обов'язків. Про це заявив екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександр Лавринович в коментарі «112 Україна».

"Які можуть бути питання про порушення, якщо це було суто виконанням функціональних обов'язків, які жодним чином не причетні до суті питання? Зміни до Конституції приймались і приймаються у ВР, процедура їх прийняття описана. Міністерство юстиції публікує всі рішення Конституційного суду - це обов'язок", - сказав він.

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Екс-міністр також додав, що Конституційний суд нічого не повертав, а визнав неконституційним закон, яким вносились зміни до Конституції в 2004 році.

"Конституційний суд нічого не повертав, він визнав неконституційним закон, яким вносились зміни до Конституції в 2004 році. Практично всі політсили, які у той час були, ініціювали скасування того закону, оскільки була порушена процедура внесення змін до Конституції... Їм зараз дуже потрібно якийсь кримінал Януковича, щоб це було виправдано", - резюмував Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.