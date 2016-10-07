Генпрокуратура передала до суду справу проти екс-міністра юстиції Лавриновича

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як зазначили у відомстві, Лавринович та його підлеглі обвинувачуються у вчиненні розтрати бюджетних коштів на загальну суму 8,5 мільйона гривень (на той час 1,1 мільйона доларів) через безпідставну та незаконну закупівлю Мін'юстом послуг юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) під виглядом необхідності отримання правової допомоги при підготовці до розгляду справи "Тимошенко проти України" в Європейському суді з прав людини.

Слідчі вважають, що фактично розтрата бюджетних коштів відбувалася з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства під час судового розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

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Проти посадовців відкрито провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб 7 жовтня був скерований до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою кваліфіковано дії обвинувачених, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі Генпрокуратури вручили Лавриновичу підозру у провадженні щодо службового підроблення та розтрати майна в особливо великих розмірах.