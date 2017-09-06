У ДПСУ заперечують підготовку заборони в'їзду Саакашвілі до України

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що ДПСУ на сьогодні не має доручень щодо заборони в'їзду позбавленому українського громадянства колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Під час засідання один із адвокатів Саакашвілі Назар Кульчицький звернувся до Серватюка з питанням щодо інформації про начебто підготовку на сьогодні документів щодо заборони Саакашвілі на в'їзд на територію України.

"Чи існує станом на сьогодні заборона в'їзду Міхеїлу Саакашвілі в Україну або чи знаходиться таке питання на розгляді в Державній прикордонній службі", - запитав адвокат.

На це Серватюк повідомив, що ДПСУ "на сьогоднішній день не має і не мала жодного доручення жодного з правоохоронних органів щодо заборони в'їзду Міхеїлу Саакашвілі на територію України".

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Водночас, він звернув увагу адвокатів на те, що "є понятійний апарат: що таке "заборона" і що таке "повноваження".

"Я чітко до вашого запитання: заборони не було, немає і я думаю, що її ніколи не буде, - це міфи і домисли", - додав Серватюк.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії. 1 серпня в мережі опублікували указ за підписом Порошенка.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.