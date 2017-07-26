Порошенко видав указ про втрату громадянства України Саакашвілі – ДМС

Президент України Петро Порошенко видав указ про втрату громадянства України Міхеіла Саакашвілі. Такий висновок можна зробити з інформації, розміщеній на сайті Державної міграційної служби України.

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В повідомленні ДМС України зазначається, що підставою для втрати громадянства України, відповідно до ст.19 закону України "Про громадянство України" є, зокрема, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів.

«Згідно зі статтями 24 та 25 закону підготовка подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства, в залежності від місця проживання особи, здійснюється Державною міграційною службою України та Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що матеріали «стосовно Міхеіла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні комісії.

«За Конституцією України президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства», - йдеться в повідомленні ДМСУ.

В повідомленні зазначено, що загалом у період з 2012 по 2017 років указами президента України оформлено втрату громадянства стосовно 314 осіб.

Водночас в повідомленні прямо не вказано про позбавлення Саакашвілі громадянства України. На уточнюючі питання УНІАН голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що він не підтверджує факт позбавлення Михеіла Саакашвілі українського громадянства.