В ОБСЄ заявили про обговорення у Мінську "особливого статусу" окремих районів Донбасу

Спеціальний представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що політична підгрупа ТКГ обговорювала забезпечення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

"Після річної перерви й початку нового навчального року, я відчуваю, Тристороння контактна група зважилася дати новий імпульс нашій роботі, щоб гарантувати населенню якомога більш спокійну осінь. Наступна наша нарада буде тут 20 вересня", - зазначив Сайдік.

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За словами дипломата, на нинішньому засіданні робоча група з економічних питань обговорила можливе покращення механізму платежів за постачання води в окремі райони Луганської області. Також йшлося про необхідність захисту низки об'єктів життєво важливої інфраструктури в зоні конфлікту.

В гуманітарній сфері, додав спецпредставник ОБСЄ, продовжилося обговорення теми обміну утримуваних осіб. "Із настанням холодів ще більш актуальним є питання ремонту підходу до мосту в Станиці Луганській. Сторони повинні без передумов нарешті прийти до спільного рішення в інтересах цивільного населення", - підкреслив Сайдік.

Також він зазначив, що дискусія політичної підгрупи була спрямована на обговорення питань забезпечення особливого статусу окремих районів Луганської та Донецької областей відповідно до Мінських домовленостей.