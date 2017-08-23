Сайдік: Говорити про прогрес стосовно обміну заручниками не можна

Спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ТКГ не вдалося серйозно просунутися в обговоренні питання обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом в Україні осіб.

Про це спецпредставник ОБСЄ сказав за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

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Як зазначив Сайдік, робоча підгрупа з гуманітарних питань продовжила інтенсивні дискусії з питання обміну утримуваних осіб.

"Важко сказати, чи був сьогодні прогрес в цьому обговоренні. Я думаю, що обговорення цього питання - дуже складна тематика, адже це пов'язано з людьми і їхніми долями. І, звичайно, тут треба діяти з усією відповідальністю. Сьогодні ж говорити про конкретний поступ у цьому питанні не можна", - заявив він.

Також, за словами Сайдіка, було підбито підсумки відвідування місць утримання таких осіб. "Я б хотів привітати ініціативу таких візитів. Вони необхідні для ознайомлення з умовами утримання по обидва боки лінії зіткнення", - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Також він повідомив, що в робочій підгрупі з політичних питань відбувся грунтовний обмін думками в світлі переговорів "нормандської четвірки". Зокрема, обговорювалися питання, пов'язані з так званою "формулою Штайнмайера" і законом про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.