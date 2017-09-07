УКРОП засудив силовий розгін автомобілістів під стінами Верховної Ради





Партія УКРОП висловлює протест у зв’язку із силовим розгоном автомобілістів, які брали участь у мітингу під стінами Верховної Ради з вимогою скасувати кабальні правила розмитнення вживаних авто.

Про це 7 вересня під час брифінгу в парламенті заявив голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Тарас Батенко.

«Сумно спостерігати, що влада не бачить іншого варіанту діалогу, крім силового методу боротьби з громадськими активістами. Наша політична партія від свого імені та від імені громадських активістів, які не змогли зайти до Верховної Ради, висловлює протест», – заявив Тарас Батенко.

Нардеп зазначив, що сьогодні права автомобілістів в Україні порушуються, адже влада почала справжні переслідування власників транспортних засобів з іноземними номерами. Водночас у своєму майже півторагодинному щорічному посланні до Верховної Ради президент України Петро Порошенко згадав майже всі законопроекти, які сьогодні обговорюються в парламенті, проте жодним словом не обмовився про проблему, яка стосується мільйонів громадян, зауважив представник УКРОПу.

Він також нагадав, що майже півроку тому народні депутати з «Українського об’єднання патріотів» зареєстрували у Верховній Раді законопроекти № 5561 і № 5562, які можуть вирішити проблеми автомобілістів, котрі нині змушені мітингувати під стінами парламенту. Автори документів пропонують відмовитися від передбаченого чинним законодавством стандарту «Євро-5» та запровадити натомість обов'язковий технічний огляд транспортних засобів за прикладом багатьох країн Європейського Союзу. Крім того, законопроекти передбачають продовження дії пільгового розмитнення авто до 2020-го та скасування прив'язки до року випуску й кількості транспортних засобів, що ввозяться. Законопроекти пройшли погодження у низці комітетів парламенту, проте були заблоковані у профільному комітеті з питань податкової й митної політики.

«Щоб розмитнити іномарку в Україні, треба заплатити близько 40% її вартості. Тоді як, припустимо, імпортне мито на ввезення обладнання для виробництва шоколаду становить 0%, імпортне мито на какао-боби та какао-порошок – 0%. Це відповідь, якою влада демонструє, як вона хоче вести діалог із суспільством», – підкреслив Тарас Батенко.

Нардеп зазначив, що законопроекти для так званого автомобільного безвізу – не єдині ініціативи УКРОПу, спрямовані на вирішення реальних проблем українців. Укропівці також наполягають на ухваленні закону про військовий збір, який передбачає його цільове використання на посилення обороноздатності України. Крім того, «Українське об'єднання патріотів» пропонує зобов'язати облгази, у тарифах яких закладена вартість на встановлення лічильників, обладнувати ними помешкання українців безкоштовно. За словами Тараса Батенка, Верховна Рада також має якнайшвидше ухвалити законопроект, який передбачає посилення відповідальності за забруднення водойм.