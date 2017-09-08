Прикордонники попередили про незручності на ПП "Краковець" через приїзд Саакашвілі

Прикордонники попереджають подорожуючих про можливе виникнення незручностей на митному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області через проведення масових акцій у зв'язку з приїздом позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зокрема, сказано, що окремі політичні партії та депутати анонсують проведення 10 вересня поблизу пункту пропуску «Краківець» масових акцій.

"Державна прикордонна служба України звертає увагу тих, хто планує брати участь у цих зібраннях, на те, що у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі діють особливі правила – прикордонний режим, який регламентує порядок в'їзду, перебування, проживання, пересування поблизу кордону громадян України та інших осіб. Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - закликали прикордонники.

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"До уваги подорожуючих: у зв’язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску «Краківець» впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - заявили у прикордонному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов заявив, Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту та екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено у розшук.