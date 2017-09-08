"Там, де буде він": Тимошенко поїде зустрічати Саакашвілі в Польщу

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко поїде 10 вересня в Польщу, щоб підтримати екс-главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це вона сказала в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я обов'язково підтримаю Міхо Саакашвілі особисто. Я поїду. Він 10 вересня збирається просто мирно прийти і пред'явити лист, де є підстави того, що він має право жити в Україні, навіть якщо його позбавили громадянства. І він має право піти в український суд і з'ясувати: його чесно позбавили громадянства чи ні. Я хочу поруч з ним стати", - сказала Тимошенко.

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Вона підкреслила, що для підтримки екс-голови Одеської ОДА готова поїхати в Польщу.

"Ви знаєте, що пан Саакашвілі не може перетнути кордон і зайти на територію України. Тому, безумовно, я буду його підтримувати там, де буде він. Він буде на території Польщі, - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, прикордонники попереджають подорожуючих про можливе виникнення незручностей на митному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області через проведення масових акцій у зв'язку з приїздом позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Зокрема, сказано, що окремі політичні партії та депутати анонсують проведення 10 вересня поблизу пункту пропуску «Краківець» масових акцій.

"Державна прикордонна служба України звертає увагу тих, хто планує брати участь у цих зібраннях, на те, що у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі діють особливі правила – прикордонний режим, який регламентує порядок в'їзду, перебування, проживання, пересування поблизу кордону громадян України та інших осіб. Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - закликали прикордонники.

27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.