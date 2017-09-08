Віце-спікер заявила про "неконституційність" застосування ЗСУ на Донбасі - від неї вимагають вибачень

У сесійній залі Верховної Ради України між народними депутатами виникла суперечка через висловлювання віце-спікера парламенту Оксани Сироїд про юридичні підстави перебування українських військовослужбовців в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання заступник голови фракції "Народний фронт", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Юрій Береза, виступаючи від "НФ" та "Блоку Петра Порошенка", з трибуни заявив, що цієї середи на засіданні комітету "одна з найвищих посадових осіб Української держави - віце-спікер - дозволила (собі - УНІАН) в бік української армії деякі слова".

"І ті слова непрості. Для мене ті слова були страшні. Страшні в тому, що український солдат сьогодні перебуває на передовій "незаконно" і "незаконно" захищає нашу українську державу", - пояснив депутат.

Береза додав, що йому телефонували обурені українські військовослужбовці з передової і ставили питання: "Ви що там, подуріли у Верховній Раді? До чого ви вже договорилися?".

Зважаючи на це, депутат звернувся до фракції "Самопоміч" з питанням, чия позиція була озвучена на засіданні комітету - Сироїд чи партії. Береза наголосив, що таким заявам найбільше радіє "п'ята колона", яка говоритиме, що "український солдат вбиває мирних громадян". Крім того, за його словами, виступ Сироїд "зараз тиражується усіма центральними російськими ЗМІ".

Береза закликав віце-спікера вибачитися перед українськими військовослужбовцями. Проте її в цей час не було в сесійній залі.

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Своєю чергою, народний депутат від "Самопомочі" Тарас Пастух, який також є членом цього комітету, після виступу Берези, звертаючись до українців, заявив: "Щойно ви стали свідками чергової брехні і чергової маніпуляції, яку використовує влада".

"Дійсно було засідання комітету, і дійсно віце-спікер сказала про те, що сьогодні хлопці, герої, які стоять на передку... вони виконали свій обов'язок і стали на захист своєї Вітчизни. Але ті, хто на цих словах прийшов сюди до влади, три роки боїться визнати Росію окупантом, назвати, що саме Росія окупувала цю територію", - сказав він.

Депутат додав, що Сироїд сказала про те, що "влада повинна сьогодні виконати своє завдання - те, з яким ішли сюди ті популісти, які сьогодні цю владу поділили, і, нарешті, дати притягнути Росію по всіх судах не лише в Україні, а й по всіх міжнародних".

Пастух наголосив, що Конституція України зобов'язує президента ухвалювати рішення щодо використання Збройних Сил, а Верховна Рада дає свою згоду на використання ЗСУ для відсічі агресії. "До того часу, доки Верховна Рада не назве агресора і не назве для всього світу, хто є окупантом України сьогодні, ми підставляємо солдата, який може притягуватись за міжнародним законодавством за позовами агресора. І сьогодні ви допомагаєте агресору використовувати міжнародне поле і міжнародне законодавство проти тих, хто поклав своє життя, здоров'я і проти їхніх рідних", - зазначив депутат.

Як повідомляли ЗМІ, 6 вересня на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що на сьогодні Збройні Сили України в АТО застосовують у неконституційний спосіб.

«Сьогодні ми фактично не маємо конституційного процесу застосування Збройних сил України. Сьогодні Збройні Сили України, які є на сході України, застосовуються в неконституційний спосіб», - зауважила вона.

Такі висловлювання викликали обурення серед депутатів. Згодом голова комітету Сергій Пашинський попросив Сироїд пояснити свою позицію.

«Застосування ЗСУ відповідно до Конституції здійснюється після того, як приходить у Верховну Раду відповідний указ президента, і Верховна Рада дає згоду на застосування Збройних Сил України. Ця процедура прописана в Конституції», - сказала вона і додала: «Коли ви кажете, що АТО є підставою для застосування ЗСУ, так, вона є, але знову ж таки, не відповідно до Конституції України, на жаль»