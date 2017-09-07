На Донбасі при виконанні бойового завдання загинув доброволець "Правого сектору" "Єгер" (фото)

6 вересня в зоні АТО загинув житель Запоріжжя Олег Динька (позивний "Єгер"). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого, Наталя Семененко.

"Сьогодні підірвався на розтяжці і загинув мій чоловік - Олег 25.10.1974-06.09.2017 р. Ти був хорошою людиною і справжнім воїном", - йдеться в її повідомленні.

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Олегу було 42 роки. Він підірвався на розтяжці у Пісках під час виконання бойового завдання і загинув від отриманих травм. Динька служив у ДУК ПС.

Про це повідомили у 1-ій окремій штурмовій роті ДУК ПС: "6 вересня під час виконання бойового завдання у районі Донецька боєць-доброволець підірвався на ворожій розтяжці".

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, з них 20 обстрілів були неприцільними. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.