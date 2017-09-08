Суд окупантів продовжив арешт трьом "кримським диверсантам" до 8 листопада

В окупованому Криму Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 8 листопада трьом фігурантам справи «кримських диверсантів», яких було затримано восени 2016 року в Севастополі.

Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи.

"Севастопольцям Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову та Олексію Бессарабову, котрих звинувачують у підготовці «диверсій» на території Криму, «Київський районний суд» Сімферополя 7 вересня 2017 року продовжив арешт ще на два місяці, до 8 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нову постанову щодо продовження запобіжного заходу у формі утримання під вартою ухвалила «суддя» Янина Охота.

Правозахисники нагадали, що затримані у листопаді минулого року громадяни України вже 10 місяців перебувають за ґратами.

Читайте такожСуд в окупованому Криму продовжив арешт трьом "українським диверсантам" до 8 липня

Як стало відомо Кримській правозахисній групі, усіх трьох фігурантів «справи диверсантів» доправили до «суду» з СІЗО Сімферополя. Засідання суду було відкритим, і родичів пропустили до зали засідання.

Як відомо, 4 липня «Київський районний суд» подовжив фігурантам справи «українських диверсантів» Дудці, Штиблікову та Бессарабову запобіжний захід у формі тримання під вартою до 8 вересня.

Їх затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. За версією ФСБ, вони є учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління Міністерства оборони України.

Дудка, Бессарабов і Штибліков були експертами української неурядової організації «Центр «Номос», який закрили у 2014 році.

У Кримській правозахисній групі заявили, що громадяни України, затримані в Криму з серпня до листопада 2016 року у справі так званих «українських диверсантів» (Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Глеб Шаблій, Олексій Стогній) позбавлені волі за політичними мотивами із порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в’язнями.