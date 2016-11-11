Україна направила ноту російському МЗС через затримання "диверсантів" у Криму

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.

«Одразу, як нам стало відомо про затримання окупаційною владою в окупованому Криму громадян України, ми надіслали офіційну ноту на адресу МЗС РФ з вимогою надати всю наявну інформацію щодо обставин затримання, а також даних щодо затриманих осіб», - сказала Беца.

Вона зазначила, що МЗС України розглядає зазначені дії окупаційної влади РФ як елемент агресії Росії проти України.

«Фактично Росія використовує наших громадян, особливо тих, які не згодні з незаконною окупацією та анексією Криму, як заручників для майбутнього шантажу України з тих чи інших питань», - сказала Беца.

«З нашого боку робиться все, щоб з’ясувати стан наших громадян, надати їм необхідну допомогу. Застосовується увесь дипломатичний інструментарій для їх негайного звільнення»,- додала речник.

Вона також зазначила, що МЗС поки що не називає прізвищ затриманих громадян.

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«Ми оперуємо виключно фактами, я була б досить критичною до будь-якої інформації, яка з’являється в ЗМІ стосовно прізвищ та імен. Як тільки у нас буде більш детальна інформація щодо затриманих осіб - я зможу її підтвердити. Наразі я утримуюсь від будь-яких прізвищ», - сказала Беца.

Вона також зауважила, що Крим - це територія України, яка тимчасово окупована, і тому там не здійснюється консульське супроводження, немає консульських та дипломатичних установ, й МЗС діє через представництва в Росії. Також, за словами Беци, отримати ту чи іншу інформацію допомагають правозахисники та неурядові організації.

Нагадаємо, вчора ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру "Номос" Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка. Російські силовики звинуватили їх у підготовці диверсій на території півострова. Кримський "суд" заарештував їх на два місяці.