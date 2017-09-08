Віце-прем'єр оцінила ймовірність призупинення безвізу для України

Європейська комісія не буде ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Із таким запевненням виступила віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв’ю "Європейській правді".

Як відомо, чинне європейське законодавства дає Брюсселю право призупинити безвіз для країни, яка перестала відповідати вимогам Плану дій візової лібералізації. Віце-прем’єр підтвердила, що ЄК проводить моніторинг для перевірки, чи дотримуються безвізові країни зобов’язань щодо реформ.

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"Зараз ми готуємо для ЄС перший звіт після початку дії безвізу. До кінця поточного тижня ми маємо передати його в Євросоюз, розписавши, як саме ми бачимо наше подальше просування, як будемо дотримуватися своїх зобов’язань", - розповіла віце-прем’єр.

"Я абсолютно переконана, що українці не матимуть досвіду запуску механізму призупинення безвізового режиму. У цьому – жодних сумнівів", - наголосила вона.

Віце-прем’єр водночас визнала, що у роботі НАЗК, запуск якого був одним із критеріїв візової лібералізації, справді є системні проблем.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.