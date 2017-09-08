Мер Житомира уклав Меморандум про поглиблення партнерських стосунків з Кутаїсі

Сьогодні Житомирський міський голова Сергій Сухомлин уклав Меморандум про поглиблення партнерських стосунків у сферах культури, науки, освіти, спорту, економіки та діяльності місцевого самоврядування Житомира з містом Кутаїсі (Грузія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради

«Цей Меморандум дозволить сприяти та розширювати ефективне та взаємовигідне співробітництво між нашими містами», – зазначив Сухомлин.

У вересні 2007 року було укладено угоду про побратимські стосунки між містами Кутаїсі (Грузія) та Житомир (Україна). В рамках співпраці відбулися ряд офіційних ділових зустрічей.

У липні 2017 року муніципалітет мерії м. Кутаїсі організував відпочинок для 25 дітей із сімей загиблих учасників АТО та інвалідів війни. Діти відпочивали на березі Чорного моря в м. Урекі (Грузія), що відомий своїми лікувальними властивостями та магнітними пісками.

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Окрім цього, депутати Житомирської міської ради під час засідання двадцятої сесії, 9 березня 2017 року, погодили виділення адресної матеріальної допомоги сім’ї загиблого військового Александре Гріголашвілі, жителя м. Кутаїсі.

Військовослужбовець брав участь в антитерористичний операції на Сході України та загинув 18 грудня 2014 року біля м. Щастя Луганської області. Причиною смерті Героя стало вогнепальне кульове наскрізне поранення голови і грудної клітини. У Александре Гріголашвілі залишилося двоє дітей.

У серпні 2017 року мер м. Кутаїсі звернувся до Житомирського міського голови з проханням укласти Меморандум про поглиблення партнерських стосунків у сферах культури, науки, освіти, спорту, економіки та діяльності місцевого самоврядування з містом Кутаїсі (Грузія). Муніципалітет мерії Кутаїсі виявив ініціативу у відновленні та поглибленні стосунків між містами міста Житомир та Кутаїсі.

Нагадаємо, Кутаїсі – друге за розміром місто в Грузії.

Місто розташована на берегах річки Ріоні, на висоті 125-300 м над рівнем моря. У 22 км на північний захід від міста розташований аеропорт Копітнарі. Населення – 185 965 мешканців.