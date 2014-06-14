Військові очистили від терористів місто Щастя в Луганській області
18:13, 14 червня 2014Політика
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В місто Щастя сьогодні, 14 червня 2014 року, прибули українські військові.
REUTERS
Про це «Східному варіанту» повідомило інформоване джерело.
За словами джерела, на даний момент місто повністю взято під контроль українськими силовиками.
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В ході боїв постраждали 5 осіб з числа українських військових. Є як мінімум 9 загиблих з боку озброєних терористів.
«Українським силовикам вдалося взяти велику кількість полонених. Серед них чоловік на прізвисько „Батя", який нібито є одним з ватажків бойовиків, які орудують в місті», - зазначило джерело.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, сили АТО сьогодні вранці увійшли з північної сторони до міста Щастя Луганської області.
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