Порошенко про прорив кордону Саакашвілі: це злочин і за це має бути покарання

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участю позбавленого українського громадянства екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, тому що порушений конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради в Національному медичному університеті імені Богомолця з питань розвитку сільської медицини.

«Скоєний злочин, бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави, і мені байдуже, хто порушує державний кордон – чи бойовики на сході, чи політикани на заході, має бути абсолютно чітка і юридична відповідальність», - наголосив президент.

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Інцидент на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Шегині» за участю Михеїла Саакашвілі, не потребує жодних політичних коментарів, заявив президент України Петро Порошенко.

«Як на мою думку, цей інцидент абсолютно не потребує жодних політичних коментарів. Ми маємо коментувати і будемо коментувати це питання виключно у правовому полі», - сказав Порошенко.

"Мені байдуже, хто саме порушує державний кордон, - за це має бути покарання, відповідно до українського законодавства", - зазначив президент на сторінці у Twitter.

Мені байдуже, хто саме порушує державний кордон, - за це має бути покарання, відповідно до українського законодавства — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 сентября 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

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У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.