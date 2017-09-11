Прихильникам Саакашвілі загрожує до 15 років за побиття прикордонників – Слободян

Прихильникам екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі загрожує до 15 років ув’язнення згідно із інкримінованою статтею 348. Про це повідомив прес-секретар ДПСУ Олег Слободян, пише ТСН.

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"348 стаття нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов'язків. Ця стаття при додаткових обтяжуючих обставинах може тягнути до 15 років", - розповідає Слободян.

Як повідомляв УНІАН раніше, піч час охорони громадського порядку біля пункту пропуску «Шегені», за попередніми даними, отримали тілесні ушкодженні більше 10 правоохоронців: з них 5 – працівники патрульної поліції. 6 – бійці полку поліції особливого призначення.