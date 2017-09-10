В "Шегині" натовп людей прорвав пункт пропуску, почалася бійка з прикордонниками - Слободян (відео)

На українсько-польському кордоні в «Шегині» натовп людей прорвав пункт пропуску, почалася бійка з прикордонниками. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

Читайте такожСаакашвілі перетнув український кордон (відео)«Натовп прорвав пункт пропуску «Шегині». Почалася бійка. Зараз важко навіть спрогнозувати наслідки цієї ситуації», - написав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, позбавлений президентом України українського громадянства екс-президент Грузії Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Спочатку планувалось, що він перетне українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля.

потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано у польському Перемишлі. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Саакашвілі заявив журналістам, що немає ніяких легальних підстав затримувати потяг.

Він обурився тим, що українська влада захопила в заручники пасажирів потягу на польській території.

Саакашвілі наголосив, що він не має заборон чи обмежень у пересуванні на території Євросоюзу. «Укрзалізниця» не належить до числа органів/установ організацій, які виконують доручення щодо заборони в'їзду.

Крім того, він нагадав, що порушується стаття 351 Кримінального Кодексу України - перешкоджання діяльності народних депутатів, які перебувають поруч із Саакашвілі.

По тому політик заявив про намір знову пересісти на автобус з метою поїздки на пункт пропуску «Краковець», щоб спробувати перетнути кордон і потрапити в Україну.

Однак було прийнято рішення вирушити до пункту пропуску «Шегині», де є також піший перехід.

Раніше сьогодні у Державній прикордонній службі заявили, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.