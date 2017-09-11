Справа Курченка: двоє фігурантів уклали угоду зі слідством та визнали свою провину

Колишній директор ТОВ в м. Рені та головний диспетчер підприємства зізнались у причетності до «злочинної схеми С. Курченка». Прокуратура Одеської області скерувала до суду відповідний обвинувальний акт, повідомляє прес-служба відомства.

«Колишні посадовці підприємства уклали з прокурором - процесуальним керівником угоду про визнання своєї провини у вчиненні ряду злочинів, зокрема, участі в злочинній організації, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів та зловживанні службовим становищем, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 2 млрд грн коштів від реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі суд заарештував фігуранта "схеми Курченка" з можливістю застави в 10 мільйонів гривень

Шляхом спеціальної конфіскації до державної власності передано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис м кв., земельні ділянки площею 77 га та установки для забезпечення діяльності заводу. Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 5 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН раніше, правоохоронці намагались провести обшук у приймальні позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова на вул. Козловського, 4 у рамках розслідування справи проти бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка, підозрюваного у вчиненні низки злочинів. Депутат заявив, що до його приймальні у Києві намагалися увірватися працівники СБУ та прокуратури.

Своєю чергою генпрокурор Юрій Луценко у коментарях від дописом депутата зазначив, що правоохоронці прийшли до приймальні на підставі рішення суду у справі Курченка.