Справа Курченка: правоохоронці намагались обшукати приймальну нардепа, у прокуратурі пояснили причини

Правоохоронці намагались провести обшук у приймальні позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова на вул. Козловського, 4 у рамках розслідування справи проти бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка, підозрюваного у вчиненні низки злочинів. Про це Добродомов написав на своїй сторінці у Facebook.

Депутат заявив, що до його приймальні у Києві намагалися увірватися працівники СБУ та прокуратури.

«Без пояснень... Особисто я перебуваю зараз у Львові - на своєму окрузі. Юрій Луценко, можете пояснити, у чому справа?!», – написав він.

Своєю чергою генпрокурор Юрій Луценко у коментарях від дописом депутата зазначив, що правоохоронці прийшли до приймальні на підставі рішення суду у справі Курченка.

Читайте такожУ сина скандального Пшонки забрали гектари мисливських угідь під Києвом

«А це приміщення є у власності співучасника схем Курченка з числа керівництва ГПУ часів Пшонки», – написав Луценко.

Він також зазначив, що приміщення необхідно зареєструвати на сайті Верховної Ради і лише після цього воно стане офіційним і недоторканим.

Водночас Добродомов стверджує, що його депутатська приймальня немає жодного стосунку до Курченка.

«Моя депутатська приймальня та офіс партії "Народний контроль", котру ми третій рік орендуємо у Києві, і куди сьогодні намагалися вдертися ваші працівники під приводом того, що вона належить співучаснику корупційних схем Курченка із ГПУ Пшонки, належить жінці. У прокуратурі ніколи не працювала, про згаданих персонажів чула лише по телевізору. Це приміщення їй подароване у 2006 році», - написав депутат.

Добродомов також зазначив, що раніше в цьому приміщенні була приймальня народного депутата Юрія Дерев'янка.

У той же час у прокуратурі зазначили, що в ході досудового слідства, 31.08.2017 було заплановано проведення низки обшуків у приміщеннях колишніх високопосадовців правоохоронних органів України, причетність яких до вчинення і прикриття злочинів злочинною організацією перевіряється у кримінальному провадженні.

Читайте такожУ справі з розкрадання палива за "схемою Курченка" затримано ще одного фігуранта

«До початку обшуку на дверях одного з житлових приміщень у м. Києві виявлено напис про наявність там громадської приймальні народного депутата України. Разом з тим на офіційному порталі Верховної Ради України відомості щодо реєстрації громадської приймальні за даною адресою відсутні», - зазначили в прокуратурі, додавши, що, згідно із документами, які підтверджують користування ним зазначеним приміщенням, нардеп використовує приміщення безоплатно, згідно із договором позички. Однак, власником приміщення є один з колишніх високопосадовців України.

«У зв’язку з тим, що у кримінальному провадженні на теперішній час відсутні відомості щодо причетності згаданого народного депутата до злочинів, обшук у приміщенні партійної організації не проводився», - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН раніше, злочинна організація бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка завдала державі понад 14 млрд грн збитків.