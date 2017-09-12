"Промивання мізків": Муженко прокоментував відкриття СК РФ нових справ проти українських військових

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко вважає порушення нових справ Слідчим комітетом РФ проти військового керівництва України «промиванням мізків». Про це Муженко написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Судячи з новин «слєдствєнного комітєта» Росії навчання «Запад – 2017» супроводжуються черговою промивкою мізків «русскоязичному населенію», - зазначив він.

«Ми захищаємо свою Батьківщину! А російське керівництво, яке веде війну проти українського народу, точно чекає Гаага», - додав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Слідчому комітеті РФ заявили про порушення нових 20 «кримінальних справ» проти керівництва Міністерства оборони України.

Серед осіб, щодо яких відкриті «кримінальні справи», - міністр оборони Степан Полторак, його заступники, начальник Генштабу ЗСУ Муженко та його заступники.