Слідком РФ відкрив "кримінальні справи" проти Полторака та керівництва Міноборони України

У Слідчому комітеті РФ повідомили про порушення нових 20 «кримінальних справ» проти керівництва Міністерства оборони України. Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, російські слідчі задокументували «десятки фактів злочинів проти російськомовного населення Донбасу».

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«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено ще 20 кримінальних справ щодо міністра оборони України Степана Полторака, його заступників Олега Руснака, Івана Шевчука, Ігоря Павловського, Олександра Дубляни, начальника Генерального штабу Віктора Муженка, а також його перших заступників і заступників Ігоря Колесника, Сергія Бесараба і Володимира Хижего, службових осіб, які здійснюють керівництво розвідкою, Сухопутними військами і Повітряними силами, в тому числі спеціальними операціями: Сергія Попка, Василя Бурби, Сергія Наєва, Анатолія Пушнякова, Олександра Красноока, Олександра Павлюка, Андрія Грищенка, Олександра Локоти, Сергія Дроздова, Михайла Забродського, Ігоря Луньова та Ігоря Воронченка. У їхніх діях слідство вбачає ознаки злочинів, передбачених ст.ст.356, 357 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни, геноцид)», - йдеться в повідомленні.

Як стверджує російське слідство, в період 2016-2017 років зазначені особи «здійснювали загальне керівництво військовими операціями» проти російських бойовиків.

«Очевидно, що всі ці особи діяли з мотивів ненависті до російськомовного населення, яке проживає в Донбасі, бажаючи його загибелі», - йдеться в повідомленні.

Російські слідчі заявляють, що це «ще раз підтверджує бажання українських військових знищити російськомовне населення і не дати самим визначати, як їм жити».

Крім того, повідомляється, що найближчим часом щодо «фігурантів кримінальних справ» будуть винесені постанови про притягнення як обвинувачених, після чого їх буде оголошено в розшук. Слідчий комітет РФ продовжує «слідчі дії, спрямовані на збір доказів злочинів проти миру і безпеки людства, скоєних службовими особами українських силових структур».