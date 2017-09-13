Екстрадиція Саакашвілі: Україна поки що може не видавати екс-президента Грузії

Україна може поки що не видавати екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Грузії. Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, пише «УП».

Згідно із його словами, на батьківщині політика проти нього розглядається кримінальна справа, а для конкретного етапу для екстрадування необхіден вже вирок.

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"Ще нічого в Україні не сталося, крім переходу Саакашвілі через кордон. Ті документи, які прийшли до нас (до Мін'юсту - ред.) і в Генеральну прокуратуру України щодо пана Саакашвілі, свідчать, що в Грузії розглядається кримінальна справа стосовно нього", - сказав він, додавши, що "Це ще не черговий етап у проведенні екстрадиції, і в цьому етапі Міністерство юстиції не бере участі. Це якби Саакашвілі вже був засуджений в Грузії за тими статтями, які назвав на своїй прес-конференції мій колега пан Пєтухов (заступник міністра юстиції – ред.), тоді б це була часткова прерогатива Мін'юсту", - додав Чернишов.

Як повідомляв УНІАН раніше, жодних рішень про можливу екстрадицію позбавленого українського громадянства екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко .

"Це юридичний процес. На сьогоднішній день жодних рішень щодо екстрадиції даної особи немає", - наголосив Петренко. "Надійшли тільки відповідні документи від країни, яка запитала про екстрадицію, від Грузії. Ці документи надійшли на адресу і Генеральної прокуратури, і Міністерства юстиції України. Ми, зі свого боку, направили відповідний пакет документів до органів прокуратури для виконання відповідних процедур згідно з нашим законодавством. Коли ці процедури будуть виконані, тоді будемо приймати відповідні рішення у чіткій відповідності до українського законодавства і міжнародного права", - підкреслив Петренко.