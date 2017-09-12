Мінюст: жодних рішень про можливу екстрадицію Саакашвілі немає

Жодних рішень про можливу екстрадицію позбавленого українського громадянства екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко .

Читайте такожГрузія знову направила Україні запит на видачу Саакашвілі"Це юридичний процес. На сьогоднішній день жодних рішень щодо екстрадиції даної особи немає", - наголосив Петренко.

"Надійшли тільки відповідні документи від країни, яка запитала про екстрадицію, від Грузії. Ці документи надійшли на адресу і Генеральної прокуратури, і Міністерства юстиції України. Ми, зі свого боку, направили відповідний пакет документів до органів прокуратури для виконання відповідних процедур згідно з нашим законодавством. Коли ці процедури будуть виконані, тоді будемо приймати відповідні рішення у чіткій відповідності до українського законодавства і міжнародного права", - підкреслив Петренко.

Також він сказав, що поки не завершиться екстрадиційна перевірка, яку проводить ГПУ, говорити про будь-які строки немає сенсу; наразі у Мін'юсті очікують від ГПУ відповідного процесуального акту про завершення перевірки.

Окрім того, з його слів випливає, що у законодавстві чітко не визначено, скільки може тривати екстрадиційна перевірка. Петренко заявляє, що говорити про строки розгляду запиту про екстрадицію можна буде лише після надходження необхідних документів про завершення перевірки.

"Крім того, є відповідні механізми і оскарження, тому зараз говорити про якісь строки було б некоректно", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов заявив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

7 вересня прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що запит Грузії про видачу Саакашвілі розглядатиме Мін'юст України.