Віхи тижня: мода на роздвоєння, оголений нерв Литвина і покірність Януковича

Віктор Ющенко пообіцяв стати активним учасником виборів Президента і парламенту. Юлія Тимошенко декілька днів догоджала місії МВФ і навіть зробила роботу за Верховну Раду. Володимир Литвин відчув, як хитається під ним спікерське крісло.

Весна безумовно додала енергії Віктору Ющенку. Президент заявив про готовність не тільки балотуватися удруге на пост глави держави, але і стати учасником парламентської гонки. Такі нюанси, як норми законодавства, що забороняють одночасне балотування, Віктор Андрійович з легкістю відносить до турбот юристів, немов нагадаючи, що в нашій країні тлумачення законів стало не тільки цікавим, але і вельми вигідним заняттям. До того ж глава держави не збирається більше «витягувати з небуття політичні трупи». У перекладі з президентської це означає, що «Наша Україна» навряд чи створюватиме блок на майбутніх виборах у Верховну Раду.

Чесно кажучи, «партії, народженій Майданом» якось не щастить. Її колишній почесний голова, одноголосно вибраний партійним лідером (мова, нагадаю, про Віктора Ющенка), неодноразово заявляв, що вважає свій пост символічним, а реальною владою в партії не володіє. Віктор Андрійович мобілізував для наведення ладу в «нашоукраїнських» рядах Романа Безсмертного – людину, обізнану з «помаранчевими» підводними каменями, але яка ще в лютому 2008-го залишила ряди «Нашої України». Отже виконкомом президентської партії якийсь час керував безпартійний. Чи вдасться Безсмертному стати успішним реаніматором чи виявиться він «доктором Хаусом» - холоднокровним діагностом, іноді вимушеним відступати перед лицем неминучого, ми дізнаємося в травні. Засідання політради «Нашої України», в яку входить немало політиків, котрі бачать ситуацію інакше, ніж Ющенко, дозволить точніше визначити перспективи «помаранчевого» політичного проекту.

Поки ж Віктор Андрійович був вимушений виправдовуватися за неголосування своїх прихильників в парламенті, які відмовилися включити до порядку денного законопроекти, на ухваленні яких наполягали уряд і місія МВФ. Після численних обіцянок боротися з кризою ситуація виглядала, м`яко кажучи, пікантно. Бютівці в праведному гніві запропонували Президентові більш не розмірковувати про протистояння кризі, оскільки слова у нього незмінно розходяться із ділом. Очікувані МВФ рішення Кабінет Міністрів провів власними ухвалами, створивши небезпечний прецедент. Хто дасть гарантію, що в умовах продовження економічної кризи уряд не захоче, наприклад, своїми рішеннями змінити Державний бюджет? Але доцільність, як це часто буває, знов узяла верх над законністю.

Треба сказати, що і у БЮТ спостерігається цікаве роздвоєння. З одного боку, парламентські «сердечники» на чолі з Іваном Кириленком стверджують, що антикризова програма уряду була внесена в грудні 2008 року на розгляд Верховної Ради. Навіть обурюються пасивністю колег-законодавців, які відмовляються підтримати цей набір красивих обіцянок, здатний у разі затвердження Верховною Радою на рік вберегти прем`єра від відставки. З іншої – сама Юлія Тимошенко назвала антикризовою програмою Кабінету Міністрів меморандум про співпрацю з МВФ, підписаний буквально днями. Кому вірити?

Мабуть, Віктор Янукович теж опинився в розгубленості, тому і погодився дати уряду цілий місяць на використання антикризових пропозицій Партії регіонів в програмі його дій. На жаль, ніяк не виходить у Віктора Федоровича бути полум`яним опозиціонером: начебто і перед людьми виступати навчився, і коментарі дає, але послідовності і рішучості в діях не вистачає. Якоюсь мірою пасивності Януковича знайшов пояснення Володимир Литвин,котрий дав зрозуміти, що регіонали і бютівці продовжують активні консультації про перспективи обрання Президента в парламенті. Побоювання Володимира Михайловича зрозумілі: коаліція двох найбільших фракцій негайно викине його з крісла парламентського голови, а це створить проблеми для продовження політичної кар`єри. Правда, іншої реальної протидії створенню альянсу БЮТ і Партії регіонів, окрім оприлюднення їх планів, у Литвина у запасі немає.

До всього іншого соціологічні дослідження не тішать спікера – реальністю стало перетворення пари фаворитів президентської гонки Янукович – Тимошенко в трійку – до них приєднався Яценюк. Згідно з даними останніх опитувань, Арсеній Петрович дихає в спину Юлії Володимирівні. Володимира Михайловича зростання популярності його попередника в спікерському кріслі може примусити пригадати про власні таланти миротворця – схоже, ця роль виявиться більш затребуваною у виборчій кампанії, ніж формальна участь у виборах як кандидата-статиста.

Євген Магда