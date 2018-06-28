Віхи тижня: мода на роздвоєння, оголений нерв Литвина і покірність Януковича
Чи вдасться Безсмертному стати успішним реаніматором чи виявиться він «доктором Хаусом»?.. Яценюк дихає в потилицю Тимошенко...
Віктор Ющенко пообіцяв стати активним учасником виборів Президента і парламенту. Юлія Тимошенко декілька днів догоджала місії МВФ і навіть зробила роботу за Верховну Раду. Володимир Литвин відчув, як хитається під ним спікерське крісло.
|Ющенко, Безсмертний
Чесно кажучи, «партії, народженій Майданом» якось не щастить. Її колишній почесний голова, одноголосно вибраний партійним лідером (мова, нагадаю, про Віктора Ющенка), неодноразово заявляв, що вважає свій пост символічним, а реальною владою в партії не володіє. Віктор Андрійович мобілізував для наведення ладу в «нашоукраїнських» рядах Романа Безсмертного – людину, обізнану з «помаранчевими» підводними каменями, але яка ще в лютому 2008-го залишила ряди «Нашої України». Отже виконкомом президентської партії якийсь час керував безпартійний. Чи вдасться Безсмертному стати успішним реаніматором чи виявиться він «доктором Хаусом» - холоднокровним діагностом, іноді вимушеним відступати перед лицем неминучого, ми дізнаємося в травні. Засідання політради «Нашої України», в яку входить немало політиків, котрі бачать ситуацію інакше, ніж Ющенко, дозволить точніше визначити перспективи «помаранчевого» політичного проекту.
Поки ж Віктор Андрійович був вимушений виправдовуватися за неголосування своїх прихильників в парламенті, які відмовилися включити до порядку денного законопроекти, на ухваленні яких наполягали уряд і місія МВФ. Після численних обіцянок боротися з кризою ситуація виглядала, м`яко кажучи, пікантно. Бютівці в праведному гніві запропонували Президентові більш не розмірковувати про протистояння кризі, оскільки слова у нього незмінно розходяться із ділом. Очікувані МВФ рішення Кабінет Міністрів провів власними ухвалами, створивши небезпечний прецедент. Хто дасть гарантію, що в умовах продовження економічної кризи уряд не захоче, наприклад, своїми рішеннями змінити Державний бюджет? Але доцільність, як це часто буває, знов узяла верх над законністю.
Треба сказати, що і у БЮТ спостерігається цікаве роздвоєння. З одного боку, парламентські «сердечники» на чолі з Іваном Кириленком стверджують, що антикризова програма уряду була внесена в грудні 2008 року на розгляд Верховної Ради. Навіть обурюються пасивністю колег-законодавців, які відмовляються підтримати цей набір красивих обіцянок, здатний у разі затвердження Верховною Радою на рік вберегти прем`єра від відставки. З іншої – сама Юлія Тимошенко назвала антикризовою програмою Кабінету Міністрів меморандум про співпрацю з МВФ, підписаний буквально днями. Кому вірити?
|Віктор Янукович
До всього іншого соціологічні дослідження не тішать спікера – реальністю стало перетворення пари фаворитів президентської гонки Янукович – Тимошенко в трійку – до них приєднався Яценюк. Згідно з даними останніх опитувань, Арсеній Петрович дихає в спину Юлії Володимирівні. Володимира Михайловича зростання популярності його попередника в спікерському кріслі може примусити пригадати про власні таланти миротворця – схоже, ця роль виявиться більш затребуваною у виборчій кампанії, ніж формальна участь у виборах як кандидата-статиста.
Євген Магда