НАБУ затримало депутата Київради Сергія Кримчака - ЗМІ

Детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради Сергія Кримчака. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на оточення самого депутата.

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Факт затримання підтвердили і в НАБУ. За інформацією УП, вдень до Кримчака пройшли обшуки, а ввечері він був затриманий.

Зазначається, що депутата Київради Сергія Кримчака підозрюють у земельних махінаціях.

Раніше "Українська правда" повідомляла про те, що за часів керівництва містом Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на вулиці Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам родини чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.