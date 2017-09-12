СБУ оголосила в розшук екс-мера Києва Черновецького

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького.

Про це йдеться у розділі про розшук на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з інформацією, Черновецький розшукується СБУ як особа, яка переховується від органів прокуратури.

Датою зникнення екс-мера вказано 24 липня 2017 року.

Стаття обвинувачення - 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем).

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Запобіжний захід - ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Черновецькому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За даними ГПУ, в результаті незаконних дій Черновецького, який діяв в інтересах невстановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича, що виявилось у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі у Києві, заниженні орендної плати за землю, і, як наслідок, - знищення об’єкта археологічної спадщини. Таким чином територіальній громаді Києва було завдано збитків на загальну суму понад 250 млн грн.

Своєю чергою прокуратура Грузії заявила, що не має наміру видавати Україні Черновецького, який є громадянином цієї країни.

26 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що слідчі ГПУ отримали дозвіл на затримання екс-мера Києва Черновецького для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.