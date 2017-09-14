Нардеп-утікач Онищенко зібрався в президенти

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що братиме участь у виборах президента України, які заплановано на 2019 рік.

Про це він повідомив у інтерв’ю The Washington Times, відповідаючи на відповідне питання журналіста.

«Так, я вирішив йти на вибори», – заявив політик.

«Порошенко розглядає мене як сильного політичного та економічного противника. Тому його початкова мета полягала в тому, щоб позбавити мене і опозицію фінансових ресурсів і змусити мене залишити свою батьківщину», – додав Онищенко.

«Я буду здивований, якщо не буде нових звинувачень після оголошення мого рішення йти на вибори президента. Минулого року Служба безпеки України провела спеціальну прес-конференцію, під час якої вони намагалися визначити мене зрадником держави. Єдиним доказом такого серйозного звинувачення був обмін повідомленнями між моїм колишнім адвокатом та іншою невідомою особою. Це сумне свідчення того, наскільки низькою є можливість української держави переслідувати інформаторів та політичних супротивників», – заявив він.

"Я обговорюю, як відродити українську економіку, з провідними економістами, колишніми високопоставленими правоохоронцями, антикорупційними та іншими фахівцями. Ми підготуємо план, який я представлю", - зазначив Онищенко, коментуючи деталі своєї передвиборної програми.

Читайте такожНАБУ затримало підозрюваного у "справі Онищенка", якого шукало більше року

Як повідомляв УНІАН, НАБУ веде розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобуванню" завдано збитків більш ніж на 740 млн грн. Загалом слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб.

Вісім з них, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.