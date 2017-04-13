Онищенко заявляє, що нібито отримав "статус політбіженця" в одній з країн Європи

Народний депутат України Олександр Онищенко заявляє, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.

Про це Онищенко сказав Еспресо.TV.

"Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім'ї знаходяться під захистом ЄС", - заявив Онищенко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.