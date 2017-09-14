Transparency International назвала Януковича символом №1 топ-корупції у світі

У громадській організації Transparency International Україна називають екс-президента України Віктора Януковича визнаним символом №1 топ-корупції у світі і шкодують, що Київ досі не притягнув його до кримінальної відповідальності за корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий директор TI Україна Ярослав Юрчишин.

«Нам дуже важливо показувати випадки подоланої корупції, бо у нас дуже багато випадків корупції непокараної. У нас Янукович є визнаним міжнародним символом №1 в корупції, в той же час символ №2 Бразилія – розслідування є, Гвінея – у Франції засуджений колишній президент», - заявив він.

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«У нас Янукович – один із топ трьох символів корупції в світовому масштабі і єдиний непокараний, навіть зараз відбувається суд і то по державній зраді, а не по корупційних кейсах», - додав Юрчишин.

Він відзначив, що прокуратура розповідає кожного дня як вони когось арештовують, тільки результату немає.

«Перспектива діючої влади буде прямо пропорційно залежати від того, чи зможуть вони показати символи подоланої топ-корупції, не рядового чиновника, а реально людину, яка викрала мільярди покараною, гроші повернуті в бюджет», - резюмував Юрчишин.