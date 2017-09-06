Суд у справі щодо держзради Януковича перенесли на 21 вересня

Оболонський районний суд м. Києва частково задовільнив клопотання захисника екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді, Максима Гераська щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення із матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, суд оголосив перерву у засіданні до 14:00 21 вересня.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко підкреслив, що оскільки Герасько мав почати ознайомлення ще 18 серпня, цього часу цілком достатньо для ознайомлення зі справою.

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Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні, 17 серпня, колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечка про самовідвід.

Суд також доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити екс-президенту нового адвоката.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.