Прокуратура не надавала Росії результати розслідування вбивства Вороненкова

Прокуратура не повідомляла російській стороні відомості про результати розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Поширена у російських ЗМІ інформація про те, що органи прокуратури України повідомили російській стороні відомості про результати розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, не відповідає дійсності», - наголосила вона.

Максимець також повідомила, що на даний час слідство в даному кримінальному провадженні, яке проводить прокуратура Києва, перебуває на завершальній стадії. Найближчим часом буде оголошено про його результати.

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Раніше деякі ЗМІ повідомили, що вбивство Вороненкова в Києві, на замовлення російських спецслужб, організував колишній чоловік Марії Максакової, "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков переїхав в Україну разом з дружиною Максаковою та отримав українське громадянство.

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

23 березня Вороненкова вбили у центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кілер - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився у Севастополі, був завербований російськими спецслужбами.

Пізніше в СБУ зауважили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом російської ФСБ.

4 вересня Луценко заявив, що замовник вбивства Вороненкова перебуває в РФ, причетний до злочинних кіл та має "жваві контакти" з російськими спецслужбами.