РосЗМІ стверджують, що ГПУ назвала організаторів вбивства Вороненкова

У відповіді ГПУ на запит Москви у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова нібито йдеться про те, що організаторами злочину називаються "злодій у законі" Володимир Тюрін (Тюрік) й банкір, який працював останнім часом у Криму. Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на власне джерело.

Так, у відповіді ГПУ на запит організаторами вбивства, як стверджують джерела видання, названі дві людини. "Перший — це Володимир Тюрін, колишній чоловік Марії Максаковою, яка потім вийшла заміж за Вороненкова. Другий — власник банку, що працює в Криму", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, вказані дати, коли вони нібито зустрічалися на окупованому півострові для обговорення підготовки злочину.

"Далі йдуть відомості про тісні зв'язки Тюріна й банкіра з кримінальним світом і російськими спецслужбами. Все ведеться до того, що ці дві особи нібито організували вбивство за дорученням співробітників цих спецслужб", — розповів співрозмовник агентства.

Наразі з відповіддю ГПУ працюють, інформація зіставляється з даними, отриманими СК РФ і російськими оперативниками.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою й отримав українське громадянство.

15 лютого Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

23 березня Вороненкова вбили в центрі Києва. Унаслідок перестрілки також було поранено його охоронець й сам нападник, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кілер - громадянин України Павло Паршов, 1988 року народження. За даними Геращенка, Паршов народився у Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.

4 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що замовник вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова перебуває в Росії, причетним до злочинних кіл й має "живі контакти зі спецслужбами РФ.