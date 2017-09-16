Меркель обговорювала з Путіним доступ миротворців ООН до усієї території Донбасу

Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, будь-які миротворці Організації Об'єднаних Націй, що направлятимуться у східну Україну, повинні мати доступ до всього регіону, у якому перебувають сепаратисти, підтримувані Москвою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент Росії Володимир Путін висунув ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі в понеділок за участю Меркель, закликаючи війська ООН захистити спостерігачів СММ ОБСЄ.

Зі зростаючими закликами в Німеччині скасувати санкції Європейського Союзу проти Росії, введені за її діяльність в Україні, Москва прагне впровадити пропозиції, які допоможуть пом'якшити заборону експорту, що негативно позначилось на рівні життя російських громадян, зазначає агентство.

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"Я вважаю, що пропозиція президента Путіна направити військовослужбовців ООН для захисту спостерігачів ОБСЄ цікава", - сказала вона газеті FUNKE у п'ятницю. "Кілька днів тому я з ним обговорювала, що військовослужбовці ООН повинні мати доступ до всіх місць розташування ОБСЄ, тобто до усієї території Донецької та Луганської областей", – додала вона.

Як пише видання, деякі німецькі політики заявляють, що санкції потрібно скасувати, якщо мирна угода буде реалізована. Крістіан Лінднер, лідер Вільних демократів, який, ймовірно, стане коаліційним партнером Меркель після виборів 24 вересня, навіть запропонував Німеччині визнати російську окупацію українського Кримського півострова.

Меркель заявила, що пропозиці Путіна є паростками прогресу, "які не дають підстав для пом'якшення санкцій". Вона відхилила пропозицію Лінднера.

"Анексія суперечить міжнародному праву і не повинна прийматись", - сказала вона.