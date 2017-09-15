Керрі: ідею про миротворців на Донбасі треба проаналізувати для впевненості, що Кремль не готує пастку

Ідея про введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі, яку підтримав президент Росії Володимир Путін, повинна бути ретельно юридично проаналізована. Про це заявив колишній держсекретар США Джон Керрі під час щорічної конференції YES у Києві, передає "Українська правда".

Читайте такожМиротворці на Донбасі підвищать задіяність Росії у внутрішніх справах України – екс-посол США в ООН"Треба переконатися, що це не якась пастка", - сказав Керрі.

Він зазначив, що в першу чергу необхідно вирішити питання визначення кордону, необхідності реалізації Мінських угод, а також гарантій того, що Україна без обмежень може визначати своє майбутнє.

Також Керрі додав, що в період його керівництва Державним департаментом він неодноразово говорив Путіну про те, що треба рухатися швидше і був розчарований Мінським процесом і відсутністю адекватної реакції на домовленості в "Нормандському форматі".

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко планує за допомогою миротворчої місії ООН повернути мир на Донбас, а також зібрати докази проти РФ для міжнародного суду.