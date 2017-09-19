Прем'єр Болгарії хоче скасувати санкції проти РФ під час головування у Раді Європи

Болгарія домагатиметься скасування санкцій проти Росії у 2018 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, передає «Еспресо ТБ» з посиланням на Bgnes.

Він повідомив, що Болгарія буде працювати над скасуванням санкцій проти Росії під час головування в Раді Європи наступного року. В цей час саме Болгарія буде очолювати Раду Європи.

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"Ми повинні працювати політично, дипломатично, щоб під час нашого головування (в першій половині 2018 року, - ред.) були скасовані санкції, щоб спала напруга між Європою і Росією. Не знаю, чи встигнемо вирішити це дуже складне завдання, але будемо пробувати ", – сказав Борисов.