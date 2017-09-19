Прем'єр Болгарії хоче скасувати санкції проти РФ під час головування у Раді Європи
09:27, 19 вересня 2017Політика
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В першій половині 2018 року Болгарія головуватиме у Раді Європи і в цей час намагатиметься домогтися скасування антиросійських санкцій.
Бойко Борисов / REUTERS
Болгарія домагатиметься скасування санкцій проти Росії у 2018 році.
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, передає «Еспресо ТБ» з посиланням на Bgnes.
Він повідомив, що Болгарія буде працювати над скасуванням санкцій проти Росії під час головування в Раді Європи наступного року. В цей час саме Болгарія буде очолювати Раду Європи.
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"Ми повинні працювати політично, дипломатично, щоб під час нашого головування (в першій половині 2018 року, - ред.) були скасовані санкції, щоб спала напруга між Європою і Росією. Не знаю, чи встигнемо вирішити це дуже складне завдання, але будемо пробувати ", – сказав Борисов.
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