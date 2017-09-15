Санкції ЄС проти Росії офіційно продовжені ще на півроку

Рішення Ради Європейського Союзу продовжити ще на півроку санкції стосовно осіб та компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Рішення оприлюднено у п’ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, термін дії чинних санкцій спливає 15 вересня.

Санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів застосовано до 149 осіб та 38 компаній. Зі списку, який до цього налічував 153 особи та 40 компаній, було виключено чотирьох померлих людей і компанії, які були ліквідовані внаслідок злиття.

Зокрема, виключені Олег Пантелєєв (колишній перший заступник Комітету парламентських справ Ради Федерації, помер 16 вересня 2016 року), Валерій Болотов (один з лідерів сепаратистської групи так званої «ЛНР», помер 27 січня 2017 року), Михайло Толстих (командир сепаратистського батальйону «Сомалі», вбитий 8 лютого 2017 року) та Сергій Литвин (так званий заступник голови ради міністрів так званої «ЛНР», помер 27 грудня 2016 року).

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Крім того, зі списку виключені компанії «Порт Феодосія», «Керченський паром», «Керченський аеропорт/Камиш-Бурун», та додано підприємство «Кримські морські порти».

До списку, який був затверджений у 2014 році, входять так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат України Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк та інші.